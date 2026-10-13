《Ａ股焦點》粵芯半導體上市首日開盤大漲超274%，中一籤浮盈約1.65萬元

粵芯半導體(深:301660)今日在深圳證券交易所創業板上市。開盤漲274.69%，現漲幅收窄至260%，報43.24元（人民幣．下同）。該股發行價為12.01元，按開盤價計算，投資者中一籤（500股）浮盈約1.65萬元。



公開資料顯示，粵芯半導體成立於2017年，總部位於廣州市黃埔區，是粵港澳大灣區首家實現量產的12英寸晶圓製造企業，被稱為「廣州第一芯」，主營微處理器、電源管理IC、模擬芯片及功率分立器件製造。



《經濟通通訊社13日專訊》