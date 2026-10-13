  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2026 10:12

《Ａ股焦點》粵芯半導體上市首日開盤大漲超274%，中一籤浮盈約1.65萬元

　　粵芯半導體(深:301660)今日在深圳證券交易所創業板上市。開盤漲274.69%，現漲幅收窄至260%，報43.24元（人民幣．下同）。該股發行價為12.01元，按開盤價計算，投資者中一籤（500股）浮盈約1.65萬元。

　　公開資料顯示，粵芯半導體成立於2017年，總部位於廣州市黃埔區，是粵港澳大灣區首家實現量產的12英寸晶圓製造企業，被稱為「廣州第一芯」，主營微處理器、電源管理IC、模擬芯片及功率分立器件製造。


《經濟通通訊社13日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

定期存款 | 華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀...

12/10/2026 16:39

貨幣攻略

說說心理話

中東戰火 | 特朗普稱中期選舉前不會攻擊伊朗，美國防部據報已...

09/10/2026 09:48

中東戰火

習特會成果｜中美300億美元對等降稅，各自約九成產品降至最惠...

28/09/2026 13:44

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金