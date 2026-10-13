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AH股新聞

13/10/2026 08:53

【ＡＩ】DeepSeek據報考慮入局具身智能，梁文鋒密集接觸相關創業者

　　據鳳凰網科技引述知情人士報道，DeepSeek創始人梁文鋒近期密集關注具身智能領域，並與多位該領域創業者交流，探討機器人、大模型與現實世界交互等方向。知情人士透露，梁文鋒正在考慮DeepSeek是否要進一步進入具身智能領域，可能的方案包括親自組建團隊下場研發，或投資相關企業。

*傳DeepSeek擬領投Winverse AI*

　　此前，梁文鋒已投資宇樹科技(滬:688836)。另據彭博社報道，DeepSeek計劃領投騰訊(00700)前AI科學家胡瀚創立的機器人公司Winverse AI。該公司成立僅數月，計劃通過種子輪融資籌集數千萬美元，投後估值預計達到約4億美元。DeepSeek已同意牽頭本輪融資，美團(03690)旗下龍珠投資(Long-Z Investments)等機構也已作出投資承諾。。

　　不過，據鳳凰網科技從多位行業人士處了解到，Winverse AI並非嚴格意義上的具身智能公司，業務更偏向底層infra（基礎設施），主要涉及模型加速。

*GPT-6競爭壓力或促DeepSeek重新審視技術路線*

　　報道指出，GPT-6帶來的壓力可能是促使DeepSeek入局具身智能的重要變量。據悉，GPT-6 Astra在一項機器人控制任務中的成功率達到95%，高於Fable 5.1的40%；多個測試demo也顯示，GPT-6在具身智能領域實現了令行業驚訝的執行效果。

　　知情人士透露，梁文鋒近期曾表達，DeepSeek與GPT-6相比，在部分能力維度仍存在差距。這促使DeepSeek重新審視下一階段的技術路線，包括僅靠語言模型的規模化發展，是否足以支撐通用人工智能(AGI)領域的競爭。


《經濟通通訊社13日專訊》

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