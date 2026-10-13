《中國要聞》滴露衣物消毒液涉物化、歧視女性，兩企業被罰款合共106.5萬元

國家市場監管總局今日公布7宗涉導向違法廣告典型案例。其中包括上海市市場監管局查處上海曼倫商貿有限公司、廣西瞬視信息科技有限公司違法廣告案等。



案例顯示，經查，上海曼倫商貿有限公司（廣告主）與廣西瞬視信息科技有限公司（廣告經營者）約定，共同設計、製作、發布「滴露衣物消毒液」廣告宣傳視頻。廣告中含有「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」等物化女性的內容，違反了「廣告不得含有性別歧視的內容」、「廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」等有關規定。2026年9月，上海市市場監管局依據廣告法有關規定，對上海曼倫商貿有限公司作出罰款80萬元人民幣的行政處罰，對廣西瞬視信息科技有限公司作出罰沒款合計26.5萬元人民幣的行政處罰。



今年6月，內媒報道，滴露一則衣物消毒液廣告視頻引起大量網民反彈，批評其傳遞落後婚戀觀念、物化女性，冒犯女性群體。該則廣告通過劇情演繹來宣傳產品，其台詞包括「你知道怎麼分辨女朋友是否同居過嗎」、「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」、「還好我遇到現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人污染過」等。



有評論文章指出，「很難想象，這些充滿歧視與物化意味的廣告台詞，竟出自全球知名消毒品牌滴露之口」，而「更讓人驚訝的是，這種惡俗廣告方案的審核竟然一路『綠燈』」，讓人懷疑滴露是「主動利用陳舊的貞操觀念，挑起性別對立話題，把冒犯當『賣點』以獲取流量」。



當時滴露母公司利潔時中國(投資)有限公司透過滴露品牌官方微博發聲明致歉。聲明指，經調查，該視頻由第三方達人為滴露品牌創作，通過劇情反轉的敍事方式，講述人們應當打破不平等的兩性觀，提倡健康自信的戀愛觀與生活方式。該視頻於5月24日首次發布。之後網上陸續出現多支視頻片段，拼接截取了原視頻的部分內容，曲解原始視頻表達本意，引發爭議。公司在第一時間責令下架了該視頻。聲明強調，其中存在的內容表達缺陷與審核失職，責任不容推脫，公司致以誠摯歉意，並將重建內容審核機制，整頓內容運營，避免此類問題重演。



《經濟通通訊社13日專訊》