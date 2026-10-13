《Ａ股行情》滬綜指低開0.96%，新能源車出口退稅率下調至9%

美股在財報季前震盪承壓，費城半導體指數已連跌四日。滬深股市今早亦低氣壓，滬綜指低開0.96%，報3760.8點，深成指低開1.79%，創業板指低開2.18%。盤初半導體、存儲芯片、MLCC概念跌幅居前。



據路透社報道，歐盟執委會計劃於12月公布一系列潛在貿易防禦措施，以縮減對華貿易逆差，並降低歐盟對中國關鍵供應的依賴。此前，歐盟委員會上周五（9日）與中國達成協議，將中國混合動力汽車進口量限制在每年35萬輛，並允許每年增長6%。各國領導人將在周四開始的峰會上優先討論中國議題，評估協議成效及是否需採取進一步行動。



國內方面，財政部及稅務總局公布，自明年4月1日起，新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%；另外，將取消電子煙設備裝置等產品增值稅出口退稅。乘聯分會負責人崔東樹認為，出口退稅政策調整雖短期推高出口成本、加劇行業分化，但整體影響不大，不會逆轉出口增長趨勢，亦有助減少海外反補貼調查口實、緩和貿易摩擦，推動車企提升產品附加值及加快海外本地化布局。



另外，人民銀行今日進行650億元人民幣7天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放650億元人民幣。



《經濟通通訊社13日專訊》