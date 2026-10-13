《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.27%，電池、鋰礦概念跌幅居前

滬深股市早間震盪調整，三大指數跌幅有所收窄，滬綜指半日跌0.27%，報3787.16點，深成指跌0.78%，創業板指也跌0.95%；兩市上午成交10082億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少52億元或0.51%。



盤面上，電池概念震盪下挫，鈉離子電池、動力電池、固態電池方向領跌。上海洗霸(滬:603200)、傳藝科技(深:002866)跌停。消息面上，自明年4月1日起，新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%。另據《上海證券報》報道，多家中國車企的固態電池研發業務進程正在提速。奇瑞汽車(09973)有關負責人12日透露，公司電池事業部的固態電池研發已在穩妥推進中。



此外，受碳酸鋰期貨大跌影響，A股鋰礦板塊集體下跌，中衛新材(深:300919)、國軒高科(深:002074)跌幅居前。醫藥板塊亦受美股對標公司回調拖累，減肥藥、免疫治療、AI醫療概念盤中走低。10月6日至10月12日，美股AI製藥公司Twist股價衝高後回撤超25%。



上漲方面，石油板塊逆勢拉升，英國海上貿易行動辦公室發布多份海事通報顯示，霍爾木茲海峽及附近阿曼灣海域11日共有6艘船舶接連遭遇襲擊。分析指出，中東局勢反覆推升地緣風險溢價，疊加傳統旺季，油運運價有望繼續走高。國信證券指出，受地緣衝突影響，2026年布蘭特期油、WTI油價中樞預計在80-100美元/桶。



《經濟通通訊社13日專訊》