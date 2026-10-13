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AH股新聞

13/10/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升0.1%險守三千八，電池、鋰礦股全日走弱

　　A股市場探底回升，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.1%，報3800.86點，守住三千八大關，深成指跌0.25%，創業板指跌0.18%；兩市全日交易額1.68萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量1381億元或約9%。

　　盤面上，受新能源汽車增值稅出口退稅率下調的消息拖累，疊加碳酸鋰期貨價格大跌，電池、鋰礦概念全日走弱，傳藝科技(深:002866)、中偉新材(深:300919)跌停。保險板塊集體下跌，一份署名「希瓦私募梁宏」的「周報」自10月11日開始在社交媒體廣為傳播，其中提到某些保險資管巨頭在七月份高位買入大量科技股後，在九月下旬大幅減倉止損，引發廣泛關注。

　　上漲方面，CPO概念震盪反彈，華盛昌(深:002980)漲停，聯訊儀器(滬:688808)漲超4%，股價超越貴州茅台(滬:600519)，奪回「股王」寶座。昨日晚間，聯訊儀器發布業績預增公告，今年前三季度淨利潤料同比增1866.00%至2072.95%。另外，第十六屆中國國際航空航天博覽會（又稱珠海航展）將於12月7日-13日舉行，籌備工作有序推進，大會預告一批代表中國航空航天和國防科技最新自主創新成果的產品將集中亮相，軍貿概念漲幅居前。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004275.68-0.29　
上證指數3800.86+0.107793.02
深證成指12353.70-0.258966.15
創業板指2958.34-0.18　
科創501427.18+0.03　
B股指數309.10+1.341.68
深證B指1160.07-0.050.56


《經濟通通訊社13日專訊》

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