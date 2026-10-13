《行業數據》9月中國電商物流指數環比回升至111.9點，各區總業務量、農村業務量指數均創年內新高

中國物流與採購聯合會公布，9月份中國電商物流指數為111.9點，環比回升0.4點，反映線上消費需求集中釋放，電商物流運行保持向好態勢。



9個分項指數當中，總業務量指數、農村業務量指數、庫存周轉率指數、物流時效指數、履約率指數、滿意率指數、人員指數、實載率指數同步回升，成本指數小幅回落。



從需求端來看，換季消費與假期消費疊加拉動，節日禮贈成為新增長引擎，帶動線上訂單增長。秋季服飾、出行裝備需求加快釋放，節令商品銷售火熱，消費電子市場升溫。



全國各區域總業務量呈現梯度回暖，東部地區回升0.4點，中部地區回升0.9 點，終止連續五個月回落態勢；西部、東北地區回升幅度更大，分別上漲3.4點和1.3點。總業務量指數達到129.1點，農村業務量指數同步走高，兩項指數均創下年內新高。



供給端服務能力同步改善。業務回暖盤活閒置運力和人力，人員指數、實載率指數同步走高；成本指數回落0.4點，行業經營壓力有所緩解。



中國物流與採購聯合會副會長何輝表示，9月電商物流呈現供需同步改善的特徵，城市市場和農村下沉市場業務量雙雙創出年內高點。供給端配送效率持續優化，企業物流成本有所回落，反映線上消費活力穩步增強。



《經濟通通訊社13日專訊》