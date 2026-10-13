《Ａ股焦點》超聲電子漲停，首三季淨利同比預增90.78%-102%

印製電路板(PCB)及覆銅板(CCL)重點企業超聲電子(深:000823)逆市走高，今早開盤不久後直線漲停，報22.32元（人民幣．下同）。



超聲電子昨日（12日）晚間發布業績預告，預計2026年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.40億元至3.60億元，同比增長90.78%至102.00%；扣非淨利潤預計為3.35億元至3.55億元，同比增長89.14%至100.43%。



值得注意的是，以公司上半年歸母淨利潤1.13億元推算，第三季度單季歸母淨利潤約為2.27億元至2.47億元，環比第二季度的0.8億元增長181.46%至206.31%。



對於業績大幅預增的原因，超聲電子表示，報告期內覆銅板行業維持高景氣，呈現量價齊升態勢，公司覆銅板產品訂單充足、產品售價上行，盈利能力提升；印製板業務持續優化產品結構，產能利用率提高。公司持續推進精益生產及降本增效工作，有效對沖原材料價格、匯率波動帶來的壓力，綜合帶動本期營業收入穩步增長、淨利潤同比大幅增長。



《經濟通通訊社13日專訊》