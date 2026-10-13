  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2026 11:42

《Ａ股焦點》超聲電子漲停，首三季淨利同比預增90.78%-102%

　　印製電路板(PCB)及覆銅板(CCL)重點企業超聲電子(深:000823)逆市走高，今早開盤不久後直線漲停，報22.32元（人民幣．下同）。

　　超聲電子昨日（12日）晚間發布業績預告，預計2026年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.40億元至3.60億元，同比增長90.78%至102.00%；扣非淨利潤預計為3.35億元至3.55億元，同比增長89.14%至100.43%。

　　值得注意的是，以公司上半年歸母淨利潤1.13億元推算，第三季度單季歸母淨利潤約為2.27億元至2.47億元，環比第二季度的0.8億元增長181.46%至206.31%。

　　對於業績大幅預增的原因，超聲電子表示，報告期內覆銅板行業維持高景氣，呈現量價齊升態勢，公司覆銅板產品訂單充足、產品售價上行，盈利能力提升；印製板業務持續優化產品結構，產能利用率提高。公司持續推進精益生產及降本增效工作，有效對沖原材料價格、匯率波動帶來的壓力，綜合帶動本期營業收入穩步增長、淨利潤同比大幅增長。


《經濟通通訊社13日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰13/10/2026 11:58  《神州金融》人行批准Visa在華企業籌備銀行卡清算機構

下一篇新聞︰13/10/2026 11:31  《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.27%，電池、鋰礦概念跌幅居前

其他
More

13/10/2026 13:34  《Ａ股行情》A股三大指數午後翻紅，滬綜指升0.5%，深成指升0.54%

13/10/2026 11:16  《駐京專電》珠海航展12月7日至13日舉行，首開高欄港展區展示海軍現役艦艇、兩棲裝甲車等裝備

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

09/10/2026 10:52

大國博弈

中東戰火 | 特朗普稱中期選舉前不會攻擊伊朗，美國防部據報已...

09/10/2026 09:48

中東戰火

習特會成果｜中美300億美元對等降稅，各自約九成產品降至最惠...

28/09/2026 13:44

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金