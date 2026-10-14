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AH股新聞

14/10/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》高盛看中國AI股

　　《政政經經》高盛更新「中國精選AI組合」名單，覆蓋電力、半導體、基建、模型及應用五大層級。
　
　　10月13日，高盛發表研報指，自2025年初DeepSeek時刻以來，中國AI相關上市公司通過股價上升及IPO已創造近5萬億美元市值，AI股票現佔A股及H股總市值42%及成交額57%，AI已改變中國股市格局。
　
*AI生態，中美競爭激烈*
　
　　全球AI雙寡頭格局敘事正獲投資者關注，即由美國及其主要貿易夥伴主導，以及由中國主導的兩大自主AI生態系統。中國一直是全球AI供應鏈的關鍵出口國，在稀土生產/精煉、電力設備、PCB（印刷電路板）、光模塊及成熟製程半導體等領域佔全球市場份額逾50%。
　
　　隨著本土AI技術發展，中國已逐步建立涵蓋先進半導體、開源權重大語言模型及應用層的內部循環AI價值鏈，有望與以美國為中心的AI生態競爭。
　
　　高盛推介的50隻股覆蓋A股和H股。
　
　　港股昨日（13日）先跌後升，華泰證券指出，節前關於短期反彈的判斷開始兌現，三條邊際變化值得關注：
　
　　一是利率壓制邊際緩和，但仍未出現趨勢回落的條件，更高更久依然是基準情形；
　
　　二是南向如期歸來，通道10月8日恢復首日即淨買入約65億元、愈跌愈買，沽空比例自20%上方回落，主動外資雖連續第5周流出但規模明顯收窄，極端拋壓緩解；
　
　　三是衍生品端的恐慌定價單日出清，10月8日造市商Gamma轉負放大跌幅、持倉PCR脈衝至2.08的極端高位，10月9日造市商Gamma即回正至5.9億元、PCR驟降至0.86，保護性頭寸集中了結、多頭敞口重建，隱含偏斜與期限結構同步修復，是典型的恐慌出清後反轉結構。
　
　　極端壓力下短期反彈屬合理走勢，但中期流動性和基本面約束未解，且年底解禁高峰在前，建議以結構應對而非追逐貝塔。配置上，紅利繼續做底倉，創新藥及CXO（醫藥外包服務）龍頭可繼續持有，重點在選股與止盈；飲料乳品等必需消費缺少催化，保持耐心。
　
　　銀河證券認為恒生科技指數改革預期有望持續發酵，AI產業鏈景氣度獲實質訂單支撐，疊加南向資金節後回流，結構性做好窗口仍在。但美國CPI/PPI數據即將公布，美債利率高企壓制估值，需保持倉位彈性。
　
*關注三大板塊*
　
　　建議關注：(1)科技板塊。AI強勁需求帶動PCB量價齊升，上游覆銅板缺貨漲價持續，英偉達(US.NVDA)新一代AI系統已投入生產應用，產業鏈景氣度有實質訂單支撐。關注光模塊/光纖、PCB、高速連接、AI伺服器、國產AI芯片與晶圓代工、電力配套及大廠模型進展。(2)創新藥及CXO板塊。10月ESMO年會（歐洲腫瘤內科學會年會，23至27日）窗口期是明確催化劑，多家中國創新藥企核心數據將集中披露。(3)高股息低波動。銀行、公用事業、電訊、能源作為防禦底倉，對沖美國通脹數據超預期的利率風險。
　
*又有神秘資金入市*
　
　　昨日AH股的午後回升，又是因為有神秘資金入市，稍後談。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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