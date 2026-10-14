《駐京專電》習近平就推動中非礦業合作提4點主張：幫助制定礦業發展規劃

國家主席習近平13日下午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的博茨瓦納總統博科時，就推動中非礦業合作提出4點主張，包括幫助制定礦業發展規劃等。



一是堅持非洲資源屬於非洲的合作前提。非洲被不合理的國際分工鎖在產業鏈價值鏈底端，這是亟需改變的歷史不公。中國對非洲的合理訴求感同身受，願分享自身經驗，幫助非洲國家制定符合國情的礦業發展規劃。



二是堅持義利相兼、互利互惠的合作理念。中非雙方在礦業合作上都要堅持正確義利觀。中方將繼續鼓勵中國企業提升運營能力，轉移符合非洲實際的綠色技術，加強公益幫扶，帶動當地就業和人才培養，推進礦業發展南南合作。



*探討可負擔、可持續的創新融資模式*



三是堅持高質量發展的合作方向。中國從來都是支持非洲發展的「實幹家」，將繼續推動中非礦業合作向產業增值轉型，探討可負擔、可持續的創新融資模式，實事求是、量入為出推進配套物流通道建設和沿線開發，以高水平合作助力非洲現代化進程。



四是堅持公平開放的合作環境。非洲的資源不應成為地緣政治鬥爭工具，中方樂見各方真心助力非洲發展，願同非方一道，維護穩定、可預期的礦業合作市場環境，為企業投資經營創造更適宜條件。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》