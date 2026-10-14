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AH股新聞

14/10/2026 08:45

《神州券商》中證監核准山西證券北交所做市業務資格，年內5家券商獲批

　　中證監近日核准山西證券北交所股票做市業務資格。今年以來，北交所做市商隊伍擴容提速，有5家券商先後拿到該業務資格。截至當前，擁有北交所做市業務資格的券商共有28家，還有多家券商正在排隊申請之中。

　　「北交所做市隊伍『擴容』，可以提升北交所市場定價效率，提振公募等機構配置意願。」華源證券北交所首席分析師趙昊表示，「對上市公司而言，有做市覆蓋意味著有更好的流動性和機構關注度，提升北交所對優質專精特新企業的上市吸引力。」

*首批北交所3個月持有期主題基金集中開售*

　　2026年10月，首批北交所3個月持有期主題基金集中開售，為市場持續性引入增量資金。數據顯示，北證市場的資金結構正發生變化，開市至今，機構交易佔比從初期9%穩步攀升至24%，超3000隻公募基金參與交易。

　　多位北交所市場專家表示，北證市場投資者機構化不是簡單的機構佔比數字提升，而是資金結構、估值邏輯、定價權的系統性重塑。機構資金入場節奏、解禁減持的衝擊程度、長線資金承接能力三者之間的博弈，將決定北證市場下一階段的運行底色。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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