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AH股新聞

14/10/2026 09:17

《駐京專電》丁薛祥晤庫克等清華經管顧問，討論AI發展

　　國務院副總理丁薛祥13日在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表。丁薛祥重點圍繞人工智能發展和治理同各位委員進行交流。

　　丁薛祥指出，人工智能是引領新一輪技術革命和產業變革的關鍵力量，要把這項塑造未來的技術發展好、運用好、治理好，更好造福全人類。歡迎大家支持和參與世界人工智能合作組織建設，促進共同繁榮、維護共同安全。顧問委員會成立26年來，成為中外對話交流合作的重要平台，希望各位委員為中國教育事業和經濟發展作出更多貢獻。

　　顧問委員會主席、蘋果董事會執行董事長庫克(Tim Cook)等讚賞中國人工智能等領域發展成就，表示願繼續深耕中國、拓展合作，更好發揮橋樑紐帶作用。

　　清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議於10月13-14日舉行，庫克自2019年10月起擔任該顧問委員會主席。會前學院公布今年新增3名委員，分別是英偉達創始人兼CEO黃仁勳、AMD董事會主席兼CEO蘇姿丰、瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘成為新增委員；另增5位接任委員，分別為寶馬集團董事長聶科維、沃爾瑪總裁兼CEO方威翰、可口可樂CEO柏瑞凱、泛大西洋資本集團聯席總裁、全球成長型股權投資負責人馬丁．埃斯科瓦里，bp集團CEO梅格．奧尼爾。5位接任委員所在公司的前任都曾是學院顧問委員會委員，因工作變動不再擔任。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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