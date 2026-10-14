《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|1316.40
|藥明康德
|(603259)
|1303.54
|兆易創新
|(603986)
|1240.59
|寒武紀
|(688256)
|1192.11
|長江電力
|(600900)
|1141.27
|工業富聯
|(601138)
|1123.46
|紫金礦業
|(601899)
|1114.65
|瀾起科技
|(688008)
|1081.26
|貴州茅台
|(600519)
|1028.31
|海光信息
|(688041)
|825.90
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3290.28
|寧德時代
|(300750)
|3025.97
|東山精密
|(002384)
|1864.05
|新易盛
|(300502)
|1642.74
|興森科技
|(002436)
|1097.03
|滬電股份
|(002463)
|1006.90
|天孚通信
|(300394)
|992.30
|長川科技
|(300604)
|950.15
|深南電路
|(002916)
|855.64
|北方華創
|(002371)
|838.97
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
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