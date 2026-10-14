《鍾之日記》恒指全日反覆，美團小米領漲

《鍾之日記》10月14日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



紐約聯儲銀行行長威廉姆斯重申今年加息兩次預期，隔夜美股全線向下。港股今日走勢反覆，恒指低開後一度跌逾200點，盤中科網股走強，疊加內地最新經濟數據出爐，帶動大市一度升近200點，惟其後又轉跌。恒指全日收報24314，跌31點或0.13%，主板成交超1934億元。



*滬綜指收跌0.88%失守3800，創業板指挫超3%，半導體領跌*



A股市場今日集體走弱，滬綜指收跌0.88%，報3767.23點，未能守住三千八關，深成指跌1.97%，創業板指挫3.1%。兩市全天成交額1.4萬億元人民幣，較上個交易日減少2615億元人民幣或15.6%。



內地9月CPI同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。分析人士指出，中國的通脹水平仍相對溫和可控，最嚴重的通縮壓力可能已經過去，但下行壓力仍然存在。另有分析稱，短期內需要警惕需求不足對通脹的拖累，特別是在能源價格衝擊消退後。



盤面上，半導體、存儲芯片板塊領跌，有研新材(滬:600206)跌停，長鑫存儲預計年底將推出新動態隨機存取存儲器(DRAM)產品，繼續衝擊同業；加上兩大半導體公司英特爾與博通行政總裁均指投資者對人工智能回報有相當高期待，資金供應或成AI發展障礙，拖累半導體股繼續下挫。



上漲方面，國際油價延續漲勢，布蘭特原油期貨站上每桶107.15美元，帶動石油板塊持續走強，三桶油均錄得漲幅。煤炭板塊逆勢拉升，大同證券指出，大秦線秋季檢修疊加電廠冬儲補庫預期，對煤炭供需格局形成支撐；此外，國際能源供應風險升溫、資源品交易升溫，在市場偏弱階段吸引資金持續流入。



*科技股普遍上揚，回調後估值窪地特徵明顯*



港股大型科技類股普遍上揚，美團(03690)領漲藍籌，漲6.6%，小米集團(01810)漲逾5%，阿里巴巴(09988)升逾3%，快手(01024)、京東(09618)升逾1%，網易(09999)漲近1%。



Wind數據顯示，截至10月9日國證港股通互聯網指數市盈率PE(TTM)為21.05倍，處於指數發布以來17.32%的歷史低位分位，港股科技板塊經歷兩個月回調後估值窪地特徵明顯，安全邊際相對充足。



另外，產業基本面催化因素增多，小米集團旗下澎程系列上市首月鎖定訂單超7萬輛，大華繼顯指出其產品組合優於預期，第四季交付有望超5萬輛，全年交付仍有望達43萬輛目標，新能源車與互聯網雙輪驅動持續強化盈利預期。



同時頭部互聯網企業AI資本開支加速，電商平台龍頭以800億元配股明確投向AI基礎設施建設，社交平台龍頭發行50億美元離岸債券支持AI投入，算力集群與模型訓練能力持續擴大，產業趨勢保持向上。



*內地9月CPI同比升0.9%，消費股普遍向好*



國家統計局公布，內地9月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。當中食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.5%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.8%。



與此同時，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲5.0%，攀升至2022年6月以來的最高水平，主要原因是企業支出保持強勁，加上人工智能需求帶動投入成本上漲，以及中東局勢引發的供應鏈干擾推高了原材料價格。



消費股今日股價造好，蒙牛乳業(02319)升3.6%，安踏體育(02020)升2.9%，海底撈(06862)、康師傅(00322)升近2%，百威亞太(01876)升1.5%。



新消費股則個別發展，名創優品(09896)揚5.8%，鳴鳴很忙(01768)、蜜雪集團(02097)升近1%，布魯可(00325)升2.7%；下跌方面，老鋪黃金(06181)挫2.3%，毛戈平(01318)跌1.5%，泡泡瑪特(09992)跌0.8%。



高盛發表報告指出，中國消費品行業在第三季需求疲弱，假期補貨表現平淡，餐飲銷售於7月及8月同比僅增長1.4%及1.1%。該行認為，盈利兌現將更取決於公司在核心產品與新渠道的執行力，以及成本鎖定與營運開支控制，而非廣泛消費復甦。



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