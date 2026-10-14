《Ａ股異動》新華文軒A漲停，現報23.25元人民幣

新華文軒A股(滬:601811)現漲停，報23.25元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.2元；成交5194萬股，成交金額10.99億元；量比2.3倍，換手率6.6%。
新華文軒H股(00811)升1.5%，報8.55港元，最高價8.655港元，最低價8.21港元；成交232.2萬股，成交金額1984萬港元；主動買沽比率45:55，資金淨主動賣出195.08萬港元。新華文軒A股較H股呈217.1%溢價。
《經濟通通訊社14日專訊》
14/10/2026 11:08
新華文軒A股(滬:601811)現漲停，報23.25元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.2元；成交5194萬股，成交金額10.99億元；量比2.3倍，換手率6.6%。
新華文軒H股(00811)升1.5%，報8.55港元，最高價8.655港元，最低價8.21港元；成交232.2萬股，成交金額1984萬港元；主動買沽比率45:55，資金淨主動賣出195.08萬港元。新華文軒A股較H股呈217.1%溢價。
《經濟通通訊社14日專訊》
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