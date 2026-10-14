《政策解讀》百萬級豪車尊界制動踏板斷裂，讓內地加緊為「速成車」踩煞車

華為與江淮汽車(滬:600418)聯手打造的百萬級豪車品牌尊界，旗下首款大型增程MPV--尊界V800，煞車踏板支架在一場民間測試中斷裂，引起極大關注，坊間亦再度熱議車企對新車的測試驗證是否充分。



10月8日，字節跳動旗下汽車內容平台「懂車帝」發布測試影片，稱三輛尊界V800在封閉場地進行緊急制動功能測試時，制動踏板支架均斷裂。尊界汽車隨後回應稱，制動系統已按高於相關標準的要求完成開發驗證，認為該測試屬於非標準極端工況，同時宣布優化相關部件設計，為已交付用戶提供免費升級，並開展系統性覆核。



影片發布兩日後，中國工信部等四部門於10月10日發布《關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）》，擬進一步加強產品准入前的測試驗證，並針對虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等創新設計提出具體測試驗證要求。



徵求意見稿規定，新申報產品必須完成綜合可靠性與耐久性、結構可靠性、軟件功能可靠性等測試。其中，整車可靠性驗證里程不得低於3萬公里，環境適應性驗證周期不少於1年，並必須包含「高寒-高溫-高寒」的兩冬一夏全周期極端環境試驗。



業內普遍將此視為對近期「速成車」爭議的官方表態。不過，政策的關鍵並非單純要求車企放慢速度，而是為「快速上新」劃定底線：產品上市前，必須有充分的測試證據支持其安全性與可靠性。



*新車上新持續提速*



近年內地車市新品投放密集，產品迭代速度亦不斷加快。易車車型庫全口徑數據顯示，今年上半年，國內乘用車累計上市新車車系共576款，涉及1731個車款，日均上市新車超3.3款；僅北京車展就集中首發超180款新車，新品投放密度創下近三年高峰。內媒「界面新聞」根據工信部新車申報目錄統計，今年上半年有238款新車在工信部更新在冊，65款為全新車系，173款為改款車型，相當於每天約有1.3款新車上市。



諮詢公司艾睿鉑指出，中國國內電動汽車製造商的新車型從上市到升級或改款所用時間平均為1.3年，而外國品牌為4.2年。部分車企亦將縮短開發周期列為經營目標。例如，上汽整合「大乘用車板塊」後，提出降本30%、開發周期縮短40%的要求。



值得注意的是，研發周期的縮短，不能直接等同於驗證不足。成熟純電平台可複用已經完成驗證的電池、電驅、熱管理、底盤等模塊；部分結構有限元、整車動力學及碰撞驗證，也可在數字設計階段通過仿真的方式先行開展。汽車企業亦可通過反季節測試壓縮等待季節轉換的時間。例如，把車輛運往南半球進行冬季標定，可以在不減少測試輪次的情況下縮短整體日程。



徵求意見稿亦未完全排斥這類方法。企業可以採用反季節試驗或室內環境艙模擬試驗，但須證明其驗證效能不低於實際道路測試；對於難以等效模擬的多因素耦合環境，仍須進行實際道路測試。



不過，這些替代技術亦存在局限。界面新聞引述業內專家指出，仿真難以準確把握製造工藝中的部分缺陷，不能完全代替實測；台架試驗雖可暴露結構及零部件故障，腐蝕、密封失效及材料老化等問題，往往需要經過季節變化與長期使用才會顯現。這也是徵求意見稿設置最低試驗里程和「一年、兩冬一夏」的原因。



*存量「速成車」如何善後？*



新規推出後，問題不只在於未來的新車要接受更嚴格的測試，市場上已獲准入、甚至已經交付的車型如何處理，同樣受到關注。



徵求意見稿提出，涉及創新設計、已取得《道路機動車輛生產企業及產品公告》的產品，車企須在2027年7月1日前補交相關技術參數及驗證材料；逾期未提交材料且存在安全隱患的產品，企業須立即停止生產，並向市場監管總局備案召回計劃、主動實施召回。



這意味著，新規並非將現有車型一律淘汰或召回，而是先要求車企補充證明產品安全可靠。驗證材料完備、未發現安全隱患的車型可以保留；能夠整改的問題，則可能通過軟件更新或硬件改造處理；若涉及無法排除的安全隱患，才可能進一步停產或召回。



以隱藏式門把手為例，中國汽車流通協會專家委員會委員章弘指出，整改不一定需要更換整套門把手，部分車型可以增加外部機械應急開啟機構或手部操作空間；硬件無法改造的批次，可能需要停產並評估召回方案。零重力座椅的監管重點，亦不是一律取消配置，而是限制其在行駛狀態下使用。是否需要整改、採取何種措施，仍應以具體設計及安全驗證結果為依據。



*「免費升級」能否替代「召回」*



在中國汽車市場，車企面對產品問題時，往往更傾向將處理措施稱為「免費升級」，而非主動宣布召回。據「晚點LatePost」引述接近監管部門的行業人士稱，中國車企大部分的召回都是通過免費升級實現的，主動召回相對少見。這是一個觀念問題：海外車企往往將召回視為正向的公關宣傳，召回越多越體現品牌負責；但對中國車企來說，召回是丟臉的事。



部分理想汽車(02015)車主免費更換電池的經歷，便反映出質保維修與法定召回之間可能存在的模糊地帶。據內媒報道，有車主發現車輛續航縮短、充電功率下降及電量顯示異常，門店最初檢查後稱電池正常，其後卻通知車主可以免費更換電池，但未有提供檢測報告或清楚交代換電依據。報道稱，多名車主有相似經歷，獲安排換電時的電池健康度仍高於75%的官方換電門檻，且相關個案較多涉及配備欣旺達(深:300207)電池的2024款理想L6。



上海秦兵（北京）律師事務所主管律師劉馨遠表示，個例電池出現問題可視為非生產因素造成的質量問題，但若同批次的電池普遍存在同樣的質量問題，則應當按照《缺陷汽車產品召回管理條例》要求，啟動相關的質量召回等程序。



北京嘉維律師事務所律師、中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙佔領也指出，如果這批電池確實存在產品缺陷，理想的上述行為在法律上就屬於「以商業質保替代法定召回」。他表示，召回是車企必須履行的法定責任，而質保僅是合同承諾，兩者法律性質完全不同。



回到尊界V800的風波，其聲明將處理措施定義為「免費升級」，並強調涉事測試屬於非標準極端工況，而非宣布召回；客服亦稱升級由車主自願選擇，並非強制。這一詞之差，改變的不只是公關觀感，更是企業是否須申報缺陷、披露影響範圍及接受監管的法律責任。新規若要真正終結「速成車」，或許不能只規管新車上市前的環節，還需介入上市後的缺陷調查與召回程序。



《經濟通通訊社記者王寧慧14日報道》