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AH股新聞

14/10/2026 14:25

【聚焦數據】中國9月原油進口量環比微增，但庫存出現創紀錄降幅

　　中國海關數據顯示，9月原油進口量同比下降21.5%。煉廠加工量增加以及部分原油到港延遲，共同導致中國陸上原油庫存出現分析師有記錄以來最大的單月降幅。

　　海關總署的數據顯示，作為全球最大的原油買家，中國9月進口原油3710萬噸，約合903萬桶/日，日均進口量較上月增長1.1%。今年前三季度，中國累計進口原油3.5797億噸，約合957萬桶/日，同比下降15.3%。

　　根據能源數據分析公司Vortexa的數據，中國9月海運原油進口量為760萬桶/日，低於上年同期的990萬桶/日。其中，伊朗原油進口量當月降至50萬桶/日。據隆眾資訊(Oilchem)數據，中國9月常減壓蒸餾裝置開工率升至66.36%，較8月上升1.98個百分點。9月份，燃料出口激增支撐了需求，同時柴油和汽油庫存雙雙降至十多年來最低水平。

　　Vortexa監測顯示，9月中國陸上原油庫存減少5700萬桶；另一家數據機構Kpler則記錄庫存減少4750萬桶。兩家機構均表示，這是自其分別於2019年和2017年開始統計相關數據以來，規模最大的單月庫存下降。

　　Vortexa分析師Emma Li表示：「中東航運受阻，特別是霍爾木茲海峽附近船對船轉運環節出現瓶頸，預計將導致原定於8月底和9月到港的原油貨物出現明顯延誤，迫使煉廠動用庫存滿足生產需求。」

　　Kpler預計，中國第四季度海運原油進口量將達到800萬至850萬桶/日。Kpler分析師Muyu Xu表示，部分伊朗原油供應可能會被其他中東國家，尤其是伊拉克的供應所替代，而來自沙特的原油發運量預計將在10月和11月「大幅增加」。

*前九個月中國累計出口成品油同比下降3.7%*

　　海關數據還顯示，中國8月天然氣進口量（包括液化天然氣和管道天然氣）為1086萬噸，同比下降1.7%。今年前三季度，天然氣進口總量為8923萬噸，同比下降3.9%。

　　中國9月成品油出口總量（包括汽油、柴油、航空煤油和燃料油）為716萬噸。今年前九個月，中國累計出口成品油4140萬噸，同比下降3.7%。


《經濟通通訊社14日專訊》

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