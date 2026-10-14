【聚焦數據】中國9月鐵礦石進口月增1.2%，鋼廠十一長假前補庫存

中國海關總署周三公布的數據顯示，9月鐵礦石進口量1.0982億噸，較上月增長1.2%，主要因為鋼鐵廠在為期一周的國慶假期前補充庫存，且市場對鋼鐵需求改善的預期升溫，但同比下降5.6%。鐵礦石價格上月下跌5.7%，促使買家增加採購，以攤平整體採購成本。



上海有色網分析師Xie Qingwei表示，部分礦商上月為達成季度目標而增加出貨量，加上幾內亞西芒杜(Simandou)項目供應增加，帶動9月進口量上升。



但路透根據諮詢機構我的鋼鐵(Mysteel)數據計算顯示，受盈利能力惡化影響，實際鐵礦石需求偏弱，9月日均鐵水產量為236萬噸，較上月下降0.7%。



Mysteel數據顯示，截至9月底，中國鋼企僅有7%左右處於盈利狀態，8月底這一比例為32%，2025年同月則為57%。



2026年前九個月，中國鐵礦石進口總量達9.5497億噸，同比增長4.1%。得益於海外需求強勁，9月鋼鐵出口量環比增長3.2%，達到1049萬噸，連續第五個月保持在1000萬噸以上。今年1月至9月，鋼鐵產品出口總量為8564萬噸，同比下降2.6%。



《經濟通通訊社14日專訊》