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AH股新聞

14/10/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.01%重返三千八，傳媒娛樂、石油股衝高

　　內地9月貿易數據錄得增長，滬深股市早盤震盪調整，三大指數漲跌不一。滬綜指半日收升0.01%，報3801.13點，重返三千八關；深成指跌0.51%，創業板指跌1.15%。兩市半日成交額僅8528億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量1554億元或15.4%。

　　海關總署今日公布，按美元計價，中國9月進出口總值7608.4億美元，同比大增34.1%。其中出口4471.8億美元，增36.3%，創七個月新高，增速較8月擴大11.3個百分點；進口3136.5億美元，增長31%，為三個月高點，並較8月擴大2.8個百分點。貿易順差1335.3億美元，亦勝預期，8月為1190.9億美元。

　　盤面上，AI短劇站上風口，傳媒娛樂、短劇遊戲板塊延續強勢，掌閱科技(滬:603533)、果麥文化(深:301052)等多股漲停；受中東局勢升溫、俄烏衝突持續影響，國際油價繼續上行，石油板塊盤中走高；煤炭板塊亦漲幅居前，鄭州煤電(滬:600121)錄得漲停，近日，秦皇島港動力煤價格突破每噸千元大關，同比上漲逾40%，並創下三年新高。

　　下跌方面，有機硅概念領跌，東岳硅材(深:300821)挫近5%，中國光伏龍頭企業召開閉門會，明確價格底線，擬進一步推動硅料限產。汽車板塊震盪調整，江淮汽車(滬:600418)、海馬汽車(深:000572)、賽力斯A(滬:601127)跌超6%。


《經濟通通訊社14日專訊》

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