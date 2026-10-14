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AH股新聞

14/10/2026 13:39

《Ａ股行情》滬綜指午後由升轉跌0.25%，三千八得而復失，深成指跌0.86%

　　A股市場午後疲軟，滬綜指跌0.25%，報3791.23點，再度失守三千八，滬深300指數跌0.54%，深成指跌0.86%，創業板指也跌1.74%。上海B股跌0.55%，深圳B股微升0.09%。有機硅、存儲芯片概念跌幅居前，傳媒娛樂、短劇遊戲延續強勢。


《經濟通通訊社14日專訊》

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