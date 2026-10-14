《Ａ股行情》滬綜指收跌0.88%失守3800，創業板指挫超3%，半導體領跌

A股市場今日集體走弱，滬綜指收跌0.88%，報3767.23點，未能守住三千八關，深成指跌1.97%，創業板指挫3.1%。兩市全天成交額1.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少2615億元或15.6%。



內地9月CPI同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。分析人士指出，中國的通脹水平仍相對溫和可控，最嚴重的通縮壓力可能已經過去，但下行壓力仍然存在。另有分析稱，短期內需要警惕需求不足對通脹的拖累，特別是在能源價格衝擊消退後。



盤面上，半導體、存儲芯片板塊領跌，有研新材(滬:600206)跌停，長鑫存儲預計年底將推出新動態隨機存取存儲器(DRAM)產品，繼續衝擊同業；加上兩大半導體公司英特爾與博通行政總裁均指投資者對人工智能回報有相當高期待，資金供應或成AI發展障礙，拖累半導體股繼續下挫。



上漲方面，國際油價延續漲勢，布蘭特原油期貨站上每桶107.15美元，帶動石油板塊持續走強，三桶油均錄得漲幅。煤炭板塊逆勢拉升，大同證券指出，大秦線秋季檢修疊加電廠冬儲補庫預期，對煤炭供需格局形成支撐；此外，國際能源供應風險升溫、資源品交易升溫，在市場偏弱階段吸引資金持續流入。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4217.68 -1.36 上證指數 3767.23 -0.88 6624.92 深證成指 12110.59 -1.97 7519.11 創業板指 2866.76 -3.10 科創50 1380.26 -3.29 B股指數 304.46 -1.50 1.46 深證B指 1161.17 +0.09 0.54



《經濟通通訊社14日專訊》