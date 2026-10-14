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14/10/2026 13:09

騰訊微信小程序低調上線「綠泡泡短劇」，目前全部劇集免費觀看

　　騰訊(00700)微信小程序近日低調上線「綠泡泡短劇」，主打「免費好劇，一點就看」。網民解讀，綠泡泡短劇直接對標字節跳動旗下的紅果短劇，雖然未知能否撼動紅果的短劇霸主地位，但至少會分走微信內其他短劇小程序的流量。

　　據新浪科技介紹，綠泡泡短劇頁面分為「免費劇場」、「刷一刷」、「我的」三大板塊。其中，免費劇場包含AI劇、真人劇、動漫劇等欄目。點擊「刷一刷」，上下滑動即進入沉浸式推薦流。值得注意的是，平台劇集目前全部免費觀看，劇集間隙會插入廣告。

　　根據其《短劇小程序用戶協議》顯示，服務簽訂主體為深圳市騰訊計算機系統有限公司。協議同時寫明，短劇均來自第三方提供方，包括第三方小程序、短劇製作方、授權發行方等，由其授權本服務展示、播放。

*社交屬性更強，設「朋友在看」和地區熱門推薦等*

　　對比紅果短劇，綠泡泡短劇社交屬性更強，首頁設有「朋友在看」和地區熱門推薦等。此外，綠泡泡短劇支持小窗播放，收到微信消息無需退出劇集，窗口可懸浮顯示，邊回消息邊接著看，不用退出重找進度。

　　另外，新浪科技發現，目前微信小微（智能助手）已經能夠支持直接調起「綠泡泡短劇」，與小微通過文字或語音對話，嘗試搜索相關關鍵詞，能夠直接調用相關小程序服務。微信小微給「綠泡泡短劇」的一句話總結是：「微信裏的紅果短劇，免費、省事，還能靠社交推薦。」

　　公開信息顯示，這並非騰訊首次布局短劇業務。2021年騰訊視頻推出「十分劇場」；2025年微信上線火星短劇社（後更名火星觀劇），同年6月上線短劇小程序。目前舊短劇小程序入口已下線，由綠泡泡承接。

　　據QuestMobile監測數據顯示，截至2026年7月，紅果短劇獨立App日活躍用戶數已達1.68億，同比增幅107%。這一數字不僅遠超行業平均水平，更超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV四家長視頻平台日活總和。


《經濟通通訊社14日專訊》

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