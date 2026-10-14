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14/10/2026 14:06

《中國要聞》覆銅板巨頭建滔積層板下發年內第八次漲價通知

　　據內媒第一財經報道，覆銅板（CCL)巨頭建滔集團旗下成員廣東建滔基層板銷售公司近日發布最新一輪漲價函，文件顯示，「由於薄布市場需求旺盛，上游玻璃布、玻璃紗供應緊張，且價格大幅上漲。因此，自即日接單起，我司將對使用2116（含）以下薄布為生產原材料的板料和PP（半固化片）之銷售價格上調15%」。

　　報道指，記者撥打了對方電話，工作人員表示這份漲價通知內容屬實。覆銅板為PCB（印製電路板）製造過程中的關鍵材料，這已經是該公司年內下發的第八次漲價通知。


《經濟通通訊社14日專訊》

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