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AH股新聞

14/10/2026 14:45

《大灣區》灣芯展深圳開幕，新凱來展品覆蓋半導體製造多個關鍵環節

　　2026灣區半導體產業生態博覽會（簡稱「灣芯展」）今起一連三天在深圳舉行。去年因集中展示多款國產半導體設備而備受關注的新凱來，今年再次亮相展會。據《科創板日報》報道，新凱來今年展台主要展示工藝裝備和量檢測裝備兩大業務方向，包括擴散產品、薄膜產品、光學檢測產品、光學量測產品等，覆蓋半導體製造的多個關鍵環節。

　　現場工作人員透露，本次參展沒有要發布新產品和新技術。另據其展台相關人士稱，新凱來物理與X射線量測相關產品單台售價為千萬元級別，光學檢測和光學量測相關單台產品售價為億元級別。

　　公開信息顯示，新凱來2022年6月於深圳成立，法定代表人為余海。第三方平台數據顯示，新凱來註冊資本15億元人民幣，由深圳市深芯恒科技投資有限公司100%持股，股權穿透後，由深圳市國資委全資控股。

　　據了解，本屆展會設置六個展館、四大主題，參展企業達1000餘家，較上屆實現顯著增長，匯聚來自22個國家和地區的產業力量，ASML、應用材料、北方華創、中微公司等海內外領軍企業將集中亮相，預計將迎來超3000位國際專業觀眾參會，打造聯通全球的半導體產業交流窗口。

　　本屆展會全新增設AIE AI基礎設施產業生態展，立足大灣區智能終端、汽車電子、低空經濟等豐富應用場景，打通「芯片-算力-應用」完整產業閉環，拓展半導體產業全新應用疆土。


《經濟通通訊社14日專訊》

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