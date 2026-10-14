《中國要聞》李強出席廣交會開幕式：中國惠鄰、富鄰，願進口更多高附加值產品

據新華社報道，國務院總理李強今日下午在廣州出席第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）開幕式並發表主旨演講。



李強指出，廣交會歷經國際風雲變幻考驗，不斷煥發新的生機活力，其中蘊含著樸素而深刻的啟示。其一，市場聯通不是博弈工具，而是創造增量的有效舉措。中國致力於推動國內市場與國際市場不斷融合、共同成長，構建開放型世界經濟。其二，國際貿易不是帳面數字，而是增進福祉的自主選擇。中國作為「超級賣家」和「超級買家」，給各方帶來的更多是「惠鄰效應」與「富鄰效應」。中方願進口更多優質產品特別是高附加值產品，希望更多國家同中國相向而行、放開限制，積極推動貿易優化平衡發展。



其三，互利共贏不是單向妥協，而是相互賦能的彼此成就。中國作為最大的發展中國家，始終致力於推動共同發展，在自身發展的同時，一直盡最大努力幫助和支持其他發展中國家。中國將永遠是發展中國家可信賴、可倚重的好朋友，願在現代化道路上與廣大發展中國家攜手相伴、堅定同行。



*堅定實施擴大內需戰略，迎更多外國企業來華投資興業*



李強強調，中國將持續推動高質量發展，擴大高水平開放，以積極務實行動，為世界經濟增添更多動力。一是分享更多市場機遇。堅定實施擴大內需戰略，進一步降低市場准入門檻。歡迎更多外國企業來華投資興業。二是拓展更多互利合作。堅持與世界同進步，深化與各國發展戰略對接，支持有實力的中國企業有序赴海外投資。三是堅定維護國際經貿秩序。始終站在歷史正確一邊，堅定維護多邊主義和自由貿易，支持世貿組織改革發展，與各方一道探索制定面向未來的國際經貿規則，推進普惠包容的經濟全球化。



《經濟通通訊社14日專訊》