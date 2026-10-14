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AH股新聞

14/10/2026 17:37

【聚焦數據】內地9月末社融規模存量468.17萬億元，同比增長7.1%

　　人民銀行公布，初步統計，2026年9月末社會融資規模存量為468.17萬億元（人民幣．下同），同比增長7.1%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額279.9萬億元，同比增長4.8%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.25萬億元，同比增長6.4%；委託貸款餘額11.34萬億元，同比增長1.5%；信託貸款餘額4.53萬億元，同比增長0.7%；未貼現的銀行承兌匯票餘額2.22萬億元，同比下降8.8%；企業債券餘額36.62萬億元，同比增長9.3%；政府債券餘額105.23萬億元，同比增長13.7%；非金融企業境內股票餘額12.73萬億元，同比增長5.8%。

　　從結構看，9月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的59.8%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比持平；委託貸款餘額佔比2.4%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.8%，同比高0.1個百分點；政府債券餘額佔比22.5%，同比高1.3個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。


《經濟通通訊社14日專訊》

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