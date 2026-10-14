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AH股新聞

14/10/2026 08:44

秦港股份(03369)首三季吞吐量3.3億噸升3%，煤炭吞吐量升2%

　　秦港股份(03369)(滬:601326)公布，今年首三季吞吐量約3.3億噸，升3.3%，其中煤炭吞吐量1.64億噸，升2%，金屬礦石1.2億噸，升5.67%。

　　該集團指，首三季集裝箱吞吐量126.6萬個標準箱，升3.2%，但雜貨及其他貨品吞吐量跌2%，至2370萬噸。按港口分類，秦皇島港及曹妃甸港吞吐量分升4.8%及0.8%。


《經濟通通訊社14日專訊》

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