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AH股新聞

15/10/2026 09:26

《Ａ股異動》國恩股份A跌停，現報50.15元人民幣

　　國恩股份A股(深:002768)現跌停，報50.15元(人民幣．下同)，跌10%，最高價50.15元；成交53.8萬股，成交金額2698萬元；換手率0.2%。

　　國恩科技H股(02768)升0.5%，報26.98港元，最高價26.98港元，最低價26.98港元；成交3.9萬股，成交金額105.22萬港元。國恩股份A股較H股呈116.9%溢價。


《經濟通通訊社15日專訊》

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