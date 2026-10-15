《駐京專電》中證監：穩步拓展期貨市場對外開放廣度深度

中證監期貨監管司副司長王穎14日在第19屆國際油脂油料大會暨農畜產業（衍生品）大會上表示，立足「十五五」時期戰略部署，面對新形勢新任務，中證監期貨司將牢牢把握市場化、法治化、國際化方向，著力推動建設安全、規范、透明、開放、有活力、有韌性的期貨市場。穩步拓展市場對外開放廣度與深度，優化境外主體參與渠道，完善跨境監管協作，加強與國際交流互鑑，共同提升全球大宗商品定價效率和風險管理能力。



王穎表示，今年面對嚴峻的外部衝擊，中國期貨市場始終保持平穩有序運行，有力助力實體企業對沖風險、抵禦市場波動。



一是市場規模穩步擴大。截至2026年9月末，全市場有效客戶達314.8萬戶。商品期貨成交量已連續多年位居世界前列，市場深度和承載力持續增強。



*目前已上市期貨、期權品種達171個*



二是品種體系不斷豐富。目前已上市期貨、期權品種達171個，覆蓋農產品、金屬、能源、化工、航運、金融等國民經濟主要領域，為境內外實體企業提供豐富、高效、便捷的風險管理工具。



三是產業參與持續深化。2026年1月至9月，全市場產業客戶日均成交、持倉量分別同比增長3.25%、5.81%，公告參與套期保值的A股非金融類上市公司達1892家，參與率較十年前提升27.2個百分點至35.4%。基差交易、含權貿易等期現結合業務模式廣泛開展。



四是對外開放穩步推進。截至目前，期貨市場直接對外開放的特定品種數量達38個，合格境外投資者可參與交易品種達141個。境內期貨交易所陸續在挪威、馬來西亞、日本落地紙漿、豆油、天然橡膠期貨結算價授權項目，實現了「中國價格」走出去，市場反響良好。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》