  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/10/2026 09:38

《駐京專電》中證監：穩步拓展期貨市場對外開放廣度深度

　　中證監期貨監管司副司長王穎14日在第19屆國際油脂油料大會暨農畜產業（衍生品）大會上表示，立足「十五五」時期戰略部署，面對新形勢新任務，中證監期貨司將牢牢把握市場化、法治化、國際化方向，著力推動建設安全、規范、透明、開放、有活力、有韌性的期貨市場。穩步拓展市場對外開放廣度與深度，優化境外主體參與渠道，完善跨境監管協作，加強與國際交流互鑑，共同提升全球大宗商品定價效率和風險管理能力。

　　王穎表示，今年面對嚴峻的外部衝擊，中國期貨市場始終保持平穩有序運行，有力助力實體企業對沖風險、抵禦市場波動。

　　一是市場規模穩步擴大。截至2026年9月末，全市場有效客戶達314.8萬戶。商品期貨成交量已連續多年位居世界前列，市場深度和承載力持續增強。

*目前已上市期貨、期權品種達171個*

　　二是品種體系不斷豐富。目前已上市期貨、期權品種達171個，覆蓋農產品、金屬、能源、化工、航運、金融等國民經濟主要領域，為境內外實體企業提供豐富、高效、便捷的風險管理工具。

　　三是產業參與持續深化。2026年1月至9月，全市場產業客戶日均成交、持倉量分別同比增長3.25%、5.81%，公告參與套期保值的A股非金融類上市公司達1892家，參與率較十年前提升27.2個百分點至35.4%。基差交易、含權貿易等期現結合業務模式廣泛開展。

　　四是對外開放穩步推進。截至目前，期貨市場直接對外開放的特定品種數量達38個，合格境外投資者可參與交易品種達141個。境內期貨交易所陸續在挪威、馬來西亞、日本落地紙漿、豆油、天然橡膠期貨結算價授權項目，實現了「中國價格」走出去，市場反響良好。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

上一篇新聞︰15/10/2026 09:58  《Ａ股焦點》傳音控股A跌約1%，H股首掛低開1%每手帳面蝕34元

其他
More

15/10/2026 10:18  《駐京專電》何立峰晤美國橋水達利歐：中美經貿磋商成果有利兩國及全球穩定發展

15/10/2026 10:05  《Ａ股焦點》榮盛石化料首三季淨利潤大增逾7倍，惟股價跌逾1%

15/10/2026 09:59  《Ａ股焦點》先導智能A股挫超4%，遭花旗下調評級至「賣出」

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

定期存款 | 華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀...

12/10/2026 16:39

貨幣攻略

習特會成果｜中美300億美元對等降稅，各自約九成產品降至最惠...

28/09/2026 13:44

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金