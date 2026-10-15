《神州期貨》中金所何慶文：正加快科創板、創業板股指期貨期權產品研發

中金所黨委書記、董事長何慶文今日在「2026上海衍生品市場論壇」上表示，中金所正加快科創板、創業板股指期貨期權產品研發，滿足投資者對科創板可高波動風險的精細化管理需求，助力形成科技、產業、金融的良性循環，提升資本市場的「含科量」。



*推進人民幣外匯期貨試點準備工作*



何慶文並指出，中金所穩步推進擴大對外開放，為境外投資者提供多樣化的風險管理工具，持續提升中國資產的吸引力。今年4月，合格境外投資者（QFI）參與國債期貨交易正式落地，目前共有39家QFI備案將國債期貨納入投資品種範圍，11家QFI已經獲批國債期貨套保額度，促進更多國際配置性資金進入中國的債券市場。目前，中金所根據中國證監會統一部署，正扎實推進人民幣外匯期貨試點準備工作，確保試點平穩推出。



*今年上半年中長期資金日均持倉增長11.6%*



何慶文又稱，近年來，中金所已經實施了兩輪的提升機構參與質量行動方案，連續4年實施中長期資金風險管理計劃，積極推動修訂入市政策，培育中長期資金戰略客戶，加強相關機構培訓，促進更多增量資金進入資本市場。今年上半年中長期資金日均持倉增長11.6%。未來，中金所將繼續堅持期現一體、期現協同的理念，持續加大中長期資金入市工作力度，讓中長期資金能用想用善用金融期貨，更好適配其投資發展需求。



《經濟通通訊社15日專訊》