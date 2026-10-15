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AH股新聞

15/10/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)3381.87
兆易創新(603986)2460.07
寒武紀(688256)2244.98
中微公司(688012)2242.18
瀾起科技(688008)2232.88
生益科技(600183)1903.50
紫金礦業(601899)1850.43
藥明康德(603259)1836.00
招商銀行(600036)1773.20
長江電力(600900)1648.61

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5509.46
新易盛(300502)4182.18
寧德時代(300750)3565.85
北方華創(002371)2318.04
東山精密(002384)1852.66
立訊精密(002475)1556.30
滬電股份(002463)1527.44
長川科技(300604)1242.24
三環集團(300408)923.62
美的集團(000333)905.31

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社15日專訊》

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