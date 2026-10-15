《神州頭條》財經報章頭版摘要：首三季社融增量超27萬億，股債融資佔比近半

《經濟通通訊15日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向第140屆中國進出口商品交易會致賀信

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10月14日，國家主席習近平向第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）致賀信。習近平指出，新形勢下，中國願同世界各國攜起手來，共同維護多邊貿易體制，保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通，拓展國際經貿互利合作空間。



證監會：穩步拓展期貨市場對外開放廣度深度

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中國證監會期貨監管司副司長王穎10月14日在第19屆國際油脂油料大會暨農畜產業（衍生品）大會上表示，立足「十五五」時期戰略部署，穩步拓展市場對外開放廣度與深度，優化境外主體參與渠道，完善跨境監管協作，加強與國際交流互鑑，共同提升全球大宗商品定價效率和風險管理能力。



金融總量合理增長多元融資結構不斷優化

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中國人民銀行10月14日發布數據顯示，9月末，廣義貨幣(M2)餘額359.63萬億元，同比增長7.2%；社會融資規模存量468.17萬億元，同比增長7.1%，與經濟增長、價格總水平的預期目標相匹配。



《上海證券報》



18.8%！前三季度我國外貿增勢強勁韌性彰顯

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海關總署10月14日發布數據顯示，今年前三季度，我國貨物貿易進出口39.94萬億元，同比增長18.8%。其中：出口23.2萬億元，同比增長16.4%；進口16.74萬億元，同比增長22.3%。外貿有效應對各種外部衝擊挑戰，保持了良好發展勢頭。



人行發布前三季度金融統計數據，社融增量超27萬億元

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中國人民銀行10月14日發布的前三季度金融統計數據顯示，9月末，廣義貨幣(M2)餘額、社會融資規模存量、人民幣貸款餘額分別同比增長7.2%、7.1%和4.8%，增速較上個月有所回落。



上海跨境金融提質增效，護航出海企業揚帆遠航

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近日，在上海市銀行同業公會舉行的新聞通氣會上，7家銀行有關負責人輪番登台，從國有大行到股份制銀行，從政策性銀行到外資行，均將跨境金融置於戰略敘事的高光位置。



《證券時報》



李強出席第140屆中國進出口商品交易會開幕式並發表主旨演講

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國務院總理李強10月14日下午在廣州出席第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）開幕式並發表主旨演講。李強重申中國擴大高水平開放的堅定決心。透過廣交會這扇「窗」，世人看到了中國經濟社會蘊藏的巨大活力，一個日益開放、持續創新、重信守諾的中國，為世界帶來新機遇、提供新動能、注入確定性。



前三季外貿增勢強勁，探察數據裏的「新」與「快」

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10月14日，海關總署發布最新數據顯示，今年前三季度，我國貨物貿易進出口39.94萬億元，同比增長18.8%。其中，出口23.2萬億元，增長16.4%；進口16.74萬億元，增長22.3%。截至9月末，我國貨物貿易進出口增速逐季加快，月度進出口連續6個月保持兩位數增速。9月份，進出口值達到了5.16萬億元，首次突破5萬億元，增長27.5%。



前三季社融增量超二十七萬億，股債融資佔比近半

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中國人民銀行10月14日發布的最新金融統計數據報告顯示，今年前三季度，廣義貨幣供應量(M2)和社會融資規模存量增速均保持在7%以上的合理水平，同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，反映當前宏觀政策持續積極有為，有力支撐金融總量合理增長。