《鍾之日記》恒指守住二萬四，AI概念股捱沽

《鍾之日記》10月15日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲加息預期升溫，AI融資泡沫再度引發恐慌，環球股市震盪。港股今日亦低開低走，早盤一度跌破兩萬四，AI概念、科網股普遍受壓。恒指全日收報24062，跌251點或1.1%，主板成交回升至超2241億元。



*滬綜指收跌1.59%險守3700，三大指數全日走低*



滬深股市今日集體下挫，滬綜指收跌1.59%，報3707.48點，盤中一度跌破3680點；深成指跌2.43%，創業板指曾跌逾4%，最終收挫2.92%。兩市全日成交額1.63萬億元人民幣，較上日增加2186億元人民幣或15.5%。



盤面上，種業股震盪走弱，海南橡膠(滬:601118)跌停。船舶板塊受霍爾木茲海峽近期緊張局勢影響，盤中持續走低。通信設備板塊跌幅居前，新易盛(深:300502)大跌超7%，抹平全年漲幅。半導體板塊持續承壓，長鑫科技(滬:688825)跌逾5%，總市值跌破3萬億元。



上漲方面，白酒概念逆勢走高；電信股尾盤拉升，中國電信(滬:601728)漲超2%，中國移動(滬:600941)升1%。不過，花旗指內地電訊行業收入在第三季可能仍受壓，投資者焦點轉向AI基礎設施變現及股息支持。



瑞銀證券發表報告指出，目前A股市場面臨的下行風險有限，因ETF流入、A股盈利仍處於上行周期等。近期的回調更多源於投資者對於科技板塊此前較高交易擁擠度的集中釋放，當前大科技板塊的周度成交額佔全部A股市場的比例已回落至今年四月初水平。此外，公募基金也面臨「回本贖回」的壓力。



*「AI泡沫論」憂慮升溫，智譜、MiniMax均挫超一成*



美國最新通膨數據高於預期，聯儲局加息預期升溫，市場憂慮人工智能相關企業借貸成本上升，疊加DeepSeek今早中斷服務近5小時，AI大模型股投資氣氛受影響。智譜(02513)挫10.2%，報513.5元，連跌七日；MiniMax(00100)大跌12.1%，報179.5元，盤中低見178.1元，創上市新低。



法國巴黎銀行近日發表報告，下調AI大模型雙雄目標價，智譜目標價由1150元降至850元，降幅26%；MiniMax目標價由500元降至350元，降幅高達三成。



市場對「AI泡沫論」的憂慮持續升溫，全球AI概念股遭拋售。美國AI算力雲端服務商CoreWeave周三（14日）股價急挫17%，其2032年到期債券交易價格暴跌至不足面值的78%，反映市場恐慌情緒急升。投資者再度質疑AI基礎建設的巨額支出能否持續。



研究機構Gartner警告，若AI供應商繼續以目前速度增加資本開支，到2030年可能有超過3.5萬億美元AI基建投資面臨減值風險，並預計超過八成Neocloud（新型雲服務商）將停止獨立營運。



AI硬件股同步走低，聯想集團(00992)暴跌14.54%領跌藍籌，報25.98元，四日累計跌幅已超兩成；天數智芯(09903)插逾13%，瀾起科技(06809)挫逾11%，曦智科技(01879)跌8.5%，華虹宏力(01347)挫近8%，中芯國際(00981)跌近4%。



*傳音控股上市首日挫近6%，非洲手機之王利潤承壓*



傳音控股(02636)今日正式在港交所主板掛牌，實現「A+H」兩地上市。H股以34.96元開盤，較35.30元發行價低開0.96%，開盤即破發。盤中股價持續走低，最低觸及32.72元。收盤跌5.7%，報33.28元。



這家公司被市場稱為「非洲手機之王」。招股書披露，2024年其手機銷量達1.69億部，在非洲市場份額高達61.5%。按IDC數據，2026年上半年傳音全球手機市場佔有率11.3%，排名第三。



光環之下，發行價已落在35.30元至38.80元招股區間的最下限。一邊是近三年累計分紅102億元人民幣，一邊是以折價近四成姿態赴港募資約30.59億元。



此外，傳音控股利潤持續承壓。據招股書顯示，2023年至2025年，傳音營收分別為622.95億元人民幣、687.15億元人民幣和655.91億元人民幣，淨利潤則從55.87億元人民幣微增至55.97億元人民幣後驟降至26.05億元人民幣，2025年淨利潤同比下滑53.46%。



更刺眼的是毛利率的連續下行。公司整體毛利率從2023年的23.2%一路降至2025年的18.7%，手機產品毛利率更由24.18%降至18.43%，三年累計下滑超過5個百分點。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。