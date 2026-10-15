《Ａ股異動》新華文軒A一度漲停，現報25.35元人民幣

新華文軒A股(滬:601811)曾一度漲停，漲停價25.58元(人民幣．下同)，現報25.35元，升9%，最低價22.63元；成交4968萬股，成交金額12.06億元；量比2.2倍，換手率6.3%。
新華文軒H股(00811)升1.8%，報8.635港元，最高價8.69港元，最低價8.35港元；成交271.2萬股，成交金額2336萬港元；主動買沽比率56:44，資金淨主動買入282.98萬港元。新華文軒A股較H股呈242.6%溢價。
《經濟通通訊社15日專訊》
15/10/2026 11:08
新華文軒A股(滬:601811)曾一度漲停，漲停價25.58元(人民幣．下同)，現報25.35元，升9%，最低價22.63元；成交4968萬股，成交金額12.06億元；量比2.2倍，換手率6.3%。
新華文軒H股(00811)升1.8%，報8.635港元，最高價8.69港元，最低價8.35港元；成交271.2萬股，成交金額2336萬港元；主動買沽比率56:44，資金淨主動買入282.98萬港元。新華文軒A股較H股呈242.6%溢價。
《經濟通通訊社15日專訊》
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