【反內捲】工信部副部長：上半年儲能電池產量同比增110%，將堅決防範「內捲式」競爭

2026世界儲能大會今日在福建寧德開幕。工業和信息化部副部長熊繼軍在致辭中表示，新型儲能產業發展成效顯著，下一步將統籌發展與安全，強化技術創新，堅持需求牽引，共建全球生態，堅決防範「內捲式」競爭，推動行業從規模擴張向創新引領轉變。



據熊繼軍介紹，今年上半年儲能電池產量超過420吉瓦時(GWh)，同比增長110%；截至6月底，新型儲能累計裝機超過1.53億千瓦，較「十四五」初期增長50倍。涵蓋原料冶煉、電池製造和系統集成的完備產業鏈已經建成，關鍵生產設備自主化率超過90%。技術方面，行業逐步形成鋰電池儲能主導，鈉電池、液流電池及壓縮空氣儲能等多種技術並行發展的格局，應用涵蓋新能源電網、工商業用電、數據中心及交通運輸等領域。



政策層面，熊繼軍表示，工信部已印發實施《關於推進能源電子產業發展的指導意見》及《新型儲能製造業高質量發展行動方案》，並於近日牽頭印發實施《新型電池產業發展的「十五五」規劃》，將拓展電源側、電網側以及工業園區、數據中心等應用場景，支撐新型電力系統建設。工信部亦正會同相關部門推進產能調控、規範產業競爭秩序、技術升級及標準體系建設。



《經濟通通訊社15日專訊》