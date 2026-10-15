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AH股新聞

15/10/2026 10:51

【數據解讀】機構：社融增速或已觸底，M2增速仍有一定下行空間

　　中國人民銀行周三公布的9月金融數據顯示，當月新增信貸及社融增量均稍好於預期，居民中長貸轉正，不過廣義貨幣供應量M2和M1增速均有所下滑，其中M2同比增速創下一年半以來新低。分析認為，繼國慶長假前送出一攬子財政和貨幣政策「大禮包」後，短期貨幣政策或進入新觀察期。

　　數據顯示，內地9月新增人民幣貸款為10800億元（人民幣．下同），稍高於預期；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長7.2%，遜預期，續創2025年3月來新低；狹義貨幣供應量(M1)同比增長放緩至3.2%。數據並顯示，9月末人民幣貸款餘額283.44萬億元，同比增長4.8%；人民幣存款餘額349.45萬億元，同比增長7.5%。此外，9月社會融資規模增量3.55萬億元，高於預期，較上年同期多200億元。

*澳新銀行：M2和M1增速因股市回調資金從非銀撤回而下滑*

　　澳新銀行中國資深策略師　邢兆鵬認為，9月社融和長貸企穩，其他貸款降速，指向當月政府融資和項目融資擴張，符合「9.28」增量政策指引，M2和M1增速因股市回調資金從非銀撤回而下滑。當前社融增速可能已經觸底，但M2增速還有一定下行空間，債券收益率下行可能面臨阻礙。「9.28政策包」已出，貨幣政策進入新的觀察期，預計不會有新的行動。

*添增基金、江南農商行：9月金融數據表現一般，居民端仍薄弱*

　　添增基金副總經理陳康表示，企業貸款的亮點是中長期貸款穩住了，同比改善則主要來自票據少減，居民端仍是主要薄弱環節。社融總量較穩，政府債的支撐作用突出，不過貨幣增速有些下滑，且M1下降比較多，比較令人擔憂，需要繼續密切觀察。

　　貨幣政策方面，還是可以有點期待的。感覺中國目前貨幣政策主要受油價和美國那邊加息的制約，不過從最近的資金走勢來看，各種實際降低資金成本的方式，都是可選項。

　　江南農商行首席宏觀研究員李苗獻指出，9月金融數據整體表現一般，主要靠票據和政府融資衝量。其中財政存款同比多增，可能說明9月份財政支出還沒有加快。貨幣政策方面，暫時沒什麼新的期待，但可能會出比如調整公積金貸款利率等政策。

*國泰君安國際：市場對降準降息有預期，惟必要性暫不強*

　　國泰君安國際首席經濟學家周浩分析，社融和信貸都比預期高一點點，居民中長貸轉正，企業短貸和中長貸都還可以，票據轉負，應該和9月新型政策性金融工具落地有關。整體數據都還可以，貿易也不錯。市場對降準降息有預期，但時點仍不太清晰，必要性暫時還沒那麼強。


《經濟通通訊社15日專訊》

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