《中國房產》深圳落實現房銷售，購房定金不超總房價3%

深圳發布落實《關於完善商品住房銷售制度的通知》的實施意見。其中提出，有序推進現房銷售。自2026年8月28日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售。通過招拍掛方式出讓、在土地出讓公告中明確要求實行現房銷售的項目，開發企業應當實行現房銷售。



開發企業在取得房屋首次登記後，將現房銷售方案和具備交付條件的有關證明報項目所在區住房建設部門備案後，可按現房銷售方案組織銷售，所銷售房屋及建設用地使用權應無抵押、查封等情形。



已取得住宅樓棟主體結構工程施工許可的現售項目，開發企業在充分研判履約和交付風險後，可與購房人簽訂商品住房定金合同，定金一般不超過購房總價款的3%；購房定金合同應當約定定金金額、商品住房售價、交付時間及不能按期履約的責任等，保護雙方合法權益。開發企業違約不能按期交房的，購房人有權按照合同約定提出解除定金合同，開發企業依法返還定金，承擔違約責任。



*項目申請預售，單體建築需完成主體結構封頂*



同時，2026年8月28日後新發布國有建設用地使用權出讓公告的商品住房項目，開發企業申請預售的，單體建築應當完成主體結構封頂。項目預售資金全額、全過程監管，項目聯合竣工驗收備案、水電氣等配套設施具備交付條件後，方可解除資金監管。



2026年8月28日及之前，已取得（含部分取得）建設工程規劃許可證但未辦理預售許可的商品住房項目，開發企業申請預售的，預售條件、預售資金監管等按原有政策規定執行。建設工程規劃許可證有變更的，以首次取得建設工程規劃許可證的時間為準。



《經濟通通訊社15日專訊》