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AH股新聞

15/10/2026 15:40

《中國要聞》網信辦：本月起專項整治網絡涉軍不當營銷和炒作信息，為期兩個月

　　為進一步規範互聯網軍事信息傳播管理，深入排查整治網絡涉軍不當營銷和炒作信息，中央網信辦、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部、中央軍委政法委員會決定從10月份開始，集中開展為期2個月的網絡涉軍不當營銷和炒作信息專項整治。

　　專項整治期間，主要篩查處置以下10類開展網絡涉軍不當營銷和散布涉軍炒作信息的網站帳號：

　　1. 包裝所謂「內部考試名額」、「免試入職」、「軍考保過」等，發布涉及士兵考學提干、直接選拔招錄軍官、軍隊文職人員招考、退役安置輔導培訓等虛假營銷信息。

　　2. 片面或者錯誤解讀軍隊人員晉升任用、選調交流、退役退出、福利待遇等政策，以提供付費諮詢、組建粉絲群組等形式不當牟利。

　　3. 利用網絡售賣軍服及標誌服飾、被裝等軍品(含仿製品)物資等，虛構軍隊人員、退役軍人形象以及穿著軍服或者仿制品直播帶貨、尋求打賞等。

　　4. 利用軍隊退役專家、軍隊名人身份或者關聯相關書畫、演出等活動，開展違規營銷宣傳、炒作涉軍信息；使用涉軍特定含義字樣和圖案、部隊履歷敏感信息等開展網絡營銷活動。

　　5. 關聯涉軍身份屬性錄制擦邊視頻或者進行低俗表演等引流吸粉。

　　6. 利用AI技術生成或者採取拼湊、嫁接、剪輯等方式，編造涉軍「爽劇」、悲情故事、惡搞視頻等虛假信息。

　　7. 關聯炒作涉及軍隊院校招生、部隊徵兵等負面信息，惡意發布唱衰軍事職業發展等信息。

　　8. 關聯退役軍人或者軍隊人員家屬等身份，討論散布服役經歷、營區定位、部隊番號、訓練裝備、軍事行動等敏感信息。

　　9. 炒作軍隊人員婚姻婚戀，發布涉及轉業費、退伍費、復員費等不當解讀信息。

　　10. 假冒軍隊人員或者退役軍人身份，開設網絡帳號實施詐騙、敲詐以及商業宣傳等違法違規活動。


《經濟通通訊社15日專訊》

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