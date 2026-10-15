《Ａ股行情》滬綜指收跌1.59%險守3700，三大指數全日走低

滬深股市今日集體下挫，滬綜指收跌1.59%，報3707.48點，盤中一度跌破3680點；深成指跌2.43%，創業板指曾跌逾4%，最終收挫2.92%。兩市全日成交額1.63萬億元（人民幣．下同），較上日增加2186億元或15.5%。



盤面上，種業股震盪走弱，海南橡膠(滬:601118)跌停。船舶板塊受霍爾木茲海峽近期緊張局勢影響，盤中持續走低。通信設備板塊跌幅居前，新易盛(深:300502)大跌超7%，抹平全年漲幅。半導體板塊持續承壓，長鑫科技(滬:688825)跌逾5%，總市值跌破3萬億元。



上漲方面，白酒概念逆勢走高；電信股尾盤拉升，中國電信(滬:601728)漲超2%，中國移動(滬:600941)升1%。不過，花旗指內地電訊行業收入在第三季可能仍受壓，投資者焦點轉向AI基礎設施變現及股息支持。



瑞銀證券發表報告指出，目前A股市場面臨的下行風險有限，因ETF流入、A股盈利仍處於上行周期等。近期的回調更多源於投資者對於科技板塊此前較高交易擁擠度的集中釋放，當前大科技板塊的周度成交額佔全部A股市場的比例已回落至今年四月初水平。此外，公募基金也面臨「回本贖回」的壓力。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4166.01 -1.23 上證指數 3707.48 -1.59 7743.92 深證成指 11816.79 -2.43 8586.13 創業板指 2783.17 -2.92 科創50 1359.52 -1.50 B股指數 294.99 -3.11 2.72 深證B指 1145.78 -1.33 0.70



《經濟通通訊社15日專訊》