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AH股新聞

15/10/2026 10:56

《Ａ股焦點》包鋼股份跌近2%，因工廠爆炸事故被罰款200萬元

　　包鋼股份(滬:600010)10月14日公告稱，公司因安全事故近日收到《包頭市市場監督管理局行政處罰決定書》，公司被罰款200萬元（人民幣．下同），該處罰將導致2026年度歸屬於上市公司股東的淨利潤減少200萬元。

　　行政處罰書顯示，包頭市市場監督管理局於今年8月17日收到內蒙古自治區人民政府對包鋼稀土板材公司「1．18」重大容器爆炸事故調查報告的批覆。報告認定，包鋼股份作為板材廠的主要業務實際管理單位，對事故負有責任。

　　包頭市市場監督管理局認為，包鋼股份違反《中華人民共和國特種設備安全法》相關規定，決定對包鋼股份處以罰款200萬元，並吊銷兩名相關工作人員的特種設備安全管理和作業人員資格。

　　包鋼股份今日低開低走，現跌1.9%，報2.07元。

　　內蒙古包頭市包鋼稀土鋼板材廠今年1月發生容器爆炸，造成10死80多人傷，當局8月公布事故調查報告，指今次屬於重大生產安全責任事故，對62名相關人員問責。調查報告顯示，爆炸的直接原因是廠內1號球罐在運行時長期遭受到腐蝕，導致球罐內壁開裂，最終穿透壁厚造成洩漏。廠方未採取有效現場處置措施，令球罐內壓力超出負荷，迅速解體，引發罐內大量飽和水瞬間閃蒸、爆炸。


《經濟通通訊社15日專訊》

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