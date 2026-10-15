【ＡＩ】蘋果據報最快12月在內地推出Apple智能

據彭博社報道，蘋果(US.AAPL)正準備在中國大陸推出其人工智能平台。知情人士透露，蘋果計劃於12月在該地區推出Apple智能，作為即將發布的iOS 27.3更新的一部分。此次發布將包含兩年前率先在美國面向iPhone、iPad和Mac推出的AI功能。



知情人士表示，此次發布將不包括新版Siri AI助手以及蘋果今年宣布的其他功能。



報道指，蘋果公司發言人拒絕置評。



另據中國媒體昨日報道，國行版iPhone機型備案信息已新增搭載大模型備案編號。工信部入網信息顯示，國行iPhone Duo、iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro、iPhone Air、iPhone 17以及iPhone 18 Pro Max等機型均已在9月29日完成許可證更換，增加了搭載的大模型備案編號：Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057、Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024、ZheJiang-TongYiQianWen-20230901，分別對應蘋果智能、通義萬相、通義千問。上述備案信息和蘋果Apple智能的支持機型相吻合，Apple智能支持iPhone 15 Pro系列及後續機型。



彭博社指出，蘋果為在中國大陸推出Apple智能已籌備多年。該公司一度認為可以在2025年5月發布，但隨後推遲至2025年底，又再次推遲至今年春季。今年7月，蘋果獲得在中國推出Apple智能的初步批准，近期又就正式面向消費者推出該服務與中國工信部進一步溝通。彭博並提到，蘋果執行董事長庫克上月出席了白宮為中國國家主席習近平舉行的國宴。



而據中國官方報道，庫克近日再度訪華，到訪了廣東廣州，與廣東省長孟凡利會晤，又在北京獲國務院副總理何立峰、丁薛祥接見。



《經濟通通訊社15日專訊》