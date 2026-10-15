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AH股新聞

15/10/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(14日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)1316.40
藥明康德(603259)1303.54
兆易創新(603986)1240.59
寒武紀(688256)1192.11
長江電力(600900)1141.27
工業富聯(601138)1123.46
紫金礦業(601899)1114.65
瀾起科技(688008)1081.26
貴州茅台(600519)1028.31
海光信息(688041)825.90

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3290.28
寧德時代(300750)3025.97
東山精密(002384)1864.05
新易盛(300502)1642.74
興森科技(002436)1097.03
滬電股份(002463)1006.90
天孚通信(300394)992.30
長川科技(300604)950.15
深南電路(002916)855.64
北方華創(002371)838.97

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社15日專訊》

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