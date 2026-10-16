《駐京專電》發改委等多部門推動普惠養老服務提質擴面，完善價格機制

國家發改委、民政部、國家衛健委發布《關於進一步完善價格形成機制 推動普惠養老服務提質擴面的指導意見》。其中提出，建立收費監測和定期評估制度。各地發展改革部門要會同行業主管部門完善養老服務價格監測體系，建立收費政策動態評估機制，通過自評估、委託第三方機構評估等方式，對收費管理方式、收費項目、收費標準（或收費標準參考區間）等進行定期評估。評估周期原則上不超過3年。



《指導意見》的主要內容還包括：清晰界定各類型養老機構範圍。兜底保障型機構是指完全或主要收住特困老年人和經濟困難失能老年人等群體的公辦養老機構；普惠支持型機構包括以收住社會老年人為主的公建公營和公建民營養老機構，以及接受場地費用減免或建設運營補貼等政府支持的社會辦養老機構；其他養老機構為完全市場型機構。



此外，要分級分類完善養老服務價格管理方式。對兜底保障型機構基本服務費實行政府指導價管理，對特困老年人和經濟困難失能老年人按規定實行免費收住政策或給予相關補助，切實發揮保基本、兜底線、穩民生的基礎作用。對完全市場型機構收費實行市場調節價，鼓勵優質優價，滿足老年人多樣化需求。對醫養結合服務允許根據成本增加等情況，合理制定收費標準，調動機構特別是公立醫療機構提供醫養結合服務的積極性。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》