《滬／深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|3851.65
|長江電力
|(600900)
|3008.99
|兆易創新
|(603986)
|1699.29
|貴州茅台
|(600519)
|1536.58
|紫金礦業
|(601899)
|1463.58
|寒武紀
|(688256)
|1420.62
|招商銀行
|(600036)
|1207.55
|瑞芯微
|(603893)
|1199.27
|生益科技
|(600183)
|1192.54
|瀾起科技
|(688008)
|1192.52
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3257.35
|寧德時代
|(300750)
|2535.37
|北方華創
|(002371)
|1950.46
|新易盛
|(300502)
|1715.43
|崇達技術
|(002815)
|1348.99
|陽光電源
|(300274)
|1285.25
|東山精密
|(002384)
|936.23
|深南電路
|(002916)
|882.61
|三環集團
|(300408)
|725.20
|立訊精密
|(002475)
|695.32
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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