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AH股新聞

16/10/2026 17:39

《滬／深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)3851.65
長江電力(600900)3008.99
兆易創新(603986)1699.29
貴州茅台(600519)1536.58
紫金礦業(601899)1463.58
寒武紀(688256)1420.62
招商銀行(600036)1207.55
瑞芯微(603893)1199.27
生益科技(600183)1192.54
瀾起科技(688008)1192.52

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3257.35
寧德時代(300750)2535.37
北方華創(002371)1950.46
新易盛(300502)1715.43
崇達技術(002815)1348.99
陽光電源(300274)1285.25
東山精密(002384)936.23
深南電路(002916)882.61
三環集團(300408)725.20
立訊精密(002475)695.32

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社16日專訊》

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