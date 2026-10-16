《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政部：精準有效實施更加積極財政政策

《經濟通通訊16日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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10月16日出版的第20期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》。



財政部：精準有效實施更加積極財政政策

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10月15日，二十國集團(G20)在泰國曼谷舉行今年第三次G20財長和央行行長會議。財政部部長藍佛安出席會議並發言表示，今年是中國「十五五」規劃開局之年，中國經濟延續總體平穩、向新向優發展態勢。我們將精準有效實施更加積極的財政政策，推動經濟持續向新向優向好發展，為世界經濟注入信心和確定性。



人行：繼續實施好適度寬鬆貨幣政策

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10月15日，二十國集團(G20)在泰國曼谷召開今年第三次G20財長和央行行長會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言表示，中國經濟高質量發展延續向好態勢，金融市場平穩運行，經濟長期向好的基本面與支撐條件沒有改變。中國人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，為中國經濟穩定增長和金融市場的平穩運行營造良好的貨幣金融環境。



《上海證券報》



今年第三次G20財長和央行行長會議舉行，財政部和人行主要負責人出席並發言

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10月15日，二十國集團(G20)在泰國曼谷舉行今年第三次G20財長和央行行長會議。會議主要就全球宏觀經濟形勢、金融部門發展、G20財金渠道合作進展和工作展望等議題進行了討論。財政部部長藍佛安、中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言，財政部副部長廖岷、中國人民銀行副行長宣昌能參加會議。



中證監：豐富產品供給，擴大期貨市場對外開放

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「當前，國際經貿秩序深刻調整，地緣沖突持續演變，全球經濟充滿變數，大宗商品價格波動加劇，風險管理需求更加逼切。期貨市場必須堅定信心，聚焦提質增效，在應對挑戰中把握機遇，在服務大局中展現更大作為。」在10月15日舉行的2026上海衍生品市場論壇上，中國中證監期貨監管司副司長張悅表示。



中國外商直接投資權益存量連續6年實現增長

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商務部新聞發言人何亞東10月15日在例行新聞發布會上透露，近期，商務部會同相關部門匯總完成了2025年外商投資信息報告年報數據。數據顯示，2025年，共有46.1萬家外資企業提交年報，同比增長5.7%。我國外商直接投資權益存量26.8萬億元，連續6年實現增長，位居全球第二。



《證券時報》



探尋國產「工業母機」突圍之路--一台機床的精度如何逼近物理極限

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在浙江台州，一場持續十餘年的產業突圍，推動國產「工業母機」持續進階：近2000家工業母機相關企業扎根於此，關鍵零部件本地配套率超過90%，規上營收突破700億元。一批企業相繼在五軸工具磨床、智能數控系統等領域取得突破，多項產品被列入「國內首台套」，打破了國外壟斷。



深圳杭州發布房地產新政落地細則

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10月15日，杭州、深圳相繼發布「8．28」房地產新政落地細則。至此，已有北京、上海、廣州、武漢、天津、杭州、深圳等城市出台細則，北上廣深4個一線城市新政全部落地。深圳明確，8月28日後新出讓土地優先現房銷售，新項目申請預售須單體建築主體結構封頂，預售資金實施全額全過程監管，竣工備案後發放按揭貸款（含公積金貸款），並對在途項目設置了過渡期。



三部門聯合調查有關車輛剎車踏板支架斷裂問題

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針對網絡反映的「尊界V800汽車剎車踏板支架斷裂問題」，工業和信息化部、中央網信辦、市場監管總局高度重視，在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。有關情況將及時公布。