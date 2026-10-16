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16/10/2026 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後升0.18%，深成指升0.33%

　　A股市場午後升幅收窄，滬綜指升0.18%，報3714.11點，滬深300指數微跌0.01%，深成指升0.33%，創業板指升0.08%。上海B股升1.47%，深圳B股升0.9%。軍貿、航空股領漲，電信、銀行板塊跌幅居前。


《經濟通通訊社16日專訊》

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