《Ａ股行情》滬綜指收升0.24%，本周挫2.56%，連續四周下跌

滬深股市今日高開低走，滬綜指尾盤由跌轉升0.24%，盤中一度跌破3700點，本周跌幅達2.56%，連跌四周；深成指收跌0.12%，創業板指跌0.39%。兩市全日交易額1.56億元（人民幣．下同），較上個交易日減量776億元或4.8%。



從板塊來看，軍貿及低空經濟概念集體拉升，廣東宏大(深:002683)、長城軍工(滬:601606)漲停。航空板塊全日走高，佳力奇(深:301586)漲停；房地產股亦受政策提振，新城控股(滬:601155)、招商蛇口(深:001979)漲幅居前。下跌方面，AI營銷概念持續走低，創新藥概念尾盤跳水，藥明康德(滬:603259)一度跌停，最終挫超6%。



回顧本周，中歐就混合動力汽車貿易達成共識，計劃將中國混動車年度進口規模限制在35萬輛，並逐年增加配額；工信部等四部門升級監管「速成車」，發布徵求意見稿擬加強汽車產品創新設計和研發測試驗證的管理；加上財政部、稅務總局宣布，新能源汽車增值稅出口退稅率將於明年4月下調至9%，汽車板塊本周累跌4%。經濟數據方面，內地9月貿易數據勝預期，以美元計價的出口總值同比激增36.3%創七個月高，進口也增三成創三個月新高；同期CPI同比漲幅擴大至0.9%，但略低於預期，PPI則漲5%創逾四年高。此外，9月新增貸、社融增量優於預期，但M2、M1增速放緩。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4170.61 +0.11 上證指數 3716.28 +0.24 7324.75 深證成指 11802.46 -0.12 8229.46 創業板指 2772.38 -0.39 科創50 1358.65 -0.06 B股指數 300.39 +1.83 1.26 深證B指 1153.85 +0.70 0.41



《經濟通通訊社16日專訊》