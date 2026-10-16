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AH股新聞

16/10/2026 10:24

《Ａ股焦點》低空經濟概念走高，香港擬成立低空經濟產品出海示範區

　　A場低空經濟概念走高，廈門信達(深:000701)、廣東宏大(深:002683)、萬豐奧威(深:002085)、江淮汽車(滬:600418)等多股漲停，新余國科(深:300722)漲超7%，銳科激光(深:300747)升逾6%。

　　《證券時報．人民財訊》今日報道指，其記者獲悉，香港發展低空經濟工作組全力制訂《發展低空經濟規劃行動綱領》，相關行動包括與內地緊密合作，盡快實現跨境低空物流試飛，並逐步拓展大灣區低空跨境物流網絡；推展低空基礎設施技術研究，開展智慧低空交通管理系統建設等。目前，香港特區政府已開展有關草擬工作，並會持續徵詢意見，預計在今年內完成草擬。

　　報道並指，香港發展低空經濟工作組正與業內各方合作探討成立低空經濟產品出海示範區，為相關進出口貿易提供一站式配套服務，支持內地低空經濟企業拓展海外市場。目前國際尚未就統一低空技術標準達成共識，香港作為國際航空樞紐及國際創科中心，具備條件建立對標國際、接軌內地的低空經濟標準框架。特區政府正透過低空經濟「監管沙盒」及「監管沙盒X」驗證相關技術，以健全本地低空經濟標準。


《經濟通通訊社16日專訊》

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