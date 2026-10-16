《網上熱搜》我知睇短劇好爽，但好多人話會「降智」

之前很多人說「抖音一響，父母白養」，最近就興講「紅果短劇降智」，這個話題日前還空降內地社交平台熱搜。這兩句話背後性質不是太一樣，不過主體都是字節跳動的產物。有報告顯示，中國網民每10分鐘上網時間，就有超過4分鐘花在字節跳動的產品上。從抖音短視頻到紅果短劇，許多網民已離不開字節系的「電子榨菜」。



*網民每上網10分鐘，就有4分鐘花在字節產品上*



野村證券最近發布的8月中國互聯網及新媒體研報(App月度追蹤報告)顯示，根據QuestMobile數據，8月中國用戶月度使用時長排名前50的App（合計佔中國移動互聯網總時長約93%）中，字節系App的總時長份額達到41.8%，而一年前這個數字是34.2%。



研報指出，抖音在今年7月首次超過微信，成為中國用戶月度總使用時長最高的App，並在8月繼續保持領先，時長份額增至19.3%，而一年前這個份額為16.7%。與此同時，2023年才上線的紅果免費短劇快速崛起，8月其日活躍用戶同比增長118%；總使用時長份額達到5.9%，同比暴漲182%，超越小紅書、快手和B站，排名第四。用戶使用時長排名前五的App依次為抖音、微信、抖音極速版、紅果、快手，字節系獨佔三席。



這可以說成：許多網民每上網10分鐘，就有超過4分鐘貢獻了給字節跳動的產品，而且越來越多網民「入坑」紅果短劇。



*網民熱議「紅果短劇降智」，質疑會教壞未成年人*



多位紅果短劇「重度用戶」分享近期手機屏幕使用時間，顯示其紅果短劇App的日均使用時長超過10小時。「自從下載紅果已經熬了大半個月的夜了，太上頭了，天天下班都在刷」、「我都熬一個月了，沒有辦法出坑」等等「成癮」留言層出不窮。有網民表示，「還好沒有在學生時代遇到紅果，不然可能連大專都考不上」。一些網民開始反省，「刷完高密度反轉的爽感短劇，腦子變遲鈍」。



對於「紅果短劇降智」這個話題，有網民直指，「是真的很降智，而且大部分劇都是把女性塑造的很卑微，男的動不動就是霸總、富二代，很多劇情無視法律，無視正常邏輯，判斷力弱的未成年人真的會被帶壞。只能說以後要是能出一些高質量正能量，有邏輯的劇，還是可以的」。



*網民：強反轉、高密度爽點，令人無意識連刷幾小時*



還有網民批判，「紅果看多了真降智，時間消耗器！很多人中毒已深，現在連大街上、電梯上基本上都能碰到刷短劇的。強反轉、高密度爽點利用大腦即時反饋機制，很容易無意識連續刷幾小時，擠佔工作、睡眠時間」。不過這位網民提到，「我就出現過幾次被動熬夜」。



話雖如此，實際上許多人靠看短劇來放鬆身心，「上了一天班，累了回家看點無腦爽劇是真的解壓」、「上班累成狗，回家刷紅果就像啃餃子，一集接一集根本停不下來」。有網民就指出，「主要是爽，不用會員、不用等更，一氣看完」。



有網民還發現當中可取之處：「我說實話，紅果短劇有些質量好的AI漫劇，台詞節奏可是吊打大部分的長劇的，懂的都懂」。相對理智的網民就指出，「蘿蔔青菜各有所愛，不管是長劇還是短劇都有質量好的和差的，觀眾根據自己的口味和興趣選擇看甚麼是觀眾的權利，沒必要揪著短劇找茬，長劇現在難道就不降智了嗎？」



個別網民則質疑，「這是哪個行業開始圍剿紅果了嗎？」、「新冠降智，而且有科學證據，也沒見很多人急過……紅果的那些本子，各種番茄小說劇情，又不是現在才有的，短視頻也不是現在才有的。當時不降智，這兩年開始降智了？確定是紅果導致的降智嗎？」



*降智真是短劇造成？醫生說是錯覺，專家籲合理控制時長*



對於短劇是不是真的會令人降智，有內媒找來醫生和專家解說。浙江中醫藥大學附屬第二醫院臨床心理科副主任鄒瑩表示，短劇密集的反轉勾子持續刺激多巴胺，讓大腦被動興奮、超負荷運轉。長期高頻消耗這類神經遞質後，再處理日常事務就容易疲憊，並非真的智商下降，而是多巴胺儲備透支，導致專注與理解能力暫時變差，產生「變笨」的感受。



華東師範大學中文系教授湯擁華指出，不少短劇存在「無腦」內容，觀眾看短劇時並非被動跟隨，反而會產生「我要看看它有多可笑」的審視心態，還會通過「先把腦子暫存一下」的評論互動獲得情緒價值。他認為，只要控制在合理範圍內，看短劇對生活影響不大，不必過度擔憂。



有網民總結：「短劇可以是日常消遣，但不能佔據全部空閒。平台也應當優化算法，減少誘導沉迷的推送，我們自己也要把控好時間，別讓碎片化的爽感，慢慢偷走獨立思考的能力。」



最近短劇賽道還多了一個「綠泡泡短劇」，是騰訊(00700)在微信推出的小程序，不用另裝App，直接在微信內免費觀看。一個「紅」一個「綠」，說不是「打對台」也沒人信。市場競爭加劇，不知道短劇品質會不會進一步提升，搣甩「降智」的標籤？



《經濟通通訊社記者林小莉16日報道》