《陸言堂－陳永陸》消息主導，股市成大戶遊樂場

《陸言堂》美國公布了高於市場預期的CPI後，投資者憂慮進一步加息，因而令美國AI股及科技股出現大幅調整，影響全球股市。11月初將進入美國中期選舉，整體美股的成交料明顯縮減，反映市場觀望為上，但這並不代表股市可以平靜下來。坦白說，我認為目前美股也好，日、韓、港股也好，都成為了大戶的遊樂場，現在明顯借消息炒作製造劇烈波動。



心水清的投資者不難發現，近來焦點聚焦在美息走勢，在通脹壓力下，市場早已預期美息上升，因此美國國庫債券孳息也抽升。奇怪的是，早前債息同樣上升，美股AI板塊、周邊配套板塊及傳統軟件股也升得不亦樂乎，但兩周後在同樣的客觀氣氛下，卻出現相反的走勢。由此可見，這根本就是一場大型資金操作遊戲。個人而言，美股在中期選舉後會明朗化，整體上美國不少優質企業仍是處於明顯的增長期，這個震盪市況反而是做功課買好股的時機。至於港股方面，沽壓明顯未減，大市仍要反覆調整，不過之前建議的長線穩健股份如豐盛生活(00331)及信置(00083)，反而逆市穩步上揚，反映港股明顯是炒股不炒市。



*A股下跌空間有限*



另外，上證指數周四（15日）低開後震盪下行，盤中一度跌破3700點。事實上，上證指數近期反覆考驗低位支持。技術上，指數已挑戰今年7月低位3741點，並接近去年「924行情」高點3674點附近，技術上形成雙重支撐。近期A股走勢已反映了大部分負面情緒，但從估值上分析，上證3800點附近已漸見吸引力，滬深300市盈率約13倍，處於近10年低位；A股整體估值亦在歷史中樞附近，股息率具備吸引力，對於長線資金（包括險資）投資配置已見吸引力。另外，加上政策托底持續（貨幣、財政與產業政策組合空間仍大）、利空衝擊基本釋放、第三季業績期，以及寬基ETF低位承接等積極因素，市場有望迎來修復窗口。整體而言，以估值、股息率而言，整體A股已見吸引水平，下跌空間有限。《獨立股評人 陳永陸》



*筆者並無持有上述股份



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